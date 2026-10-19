Москва19 окт Вести.В обществе изменилось отношение к бодипозитиву, и врачам нужно называть вещи своими именами и прямо говорить пациенту, если он страдает ожирением. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время выступления на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

Хочу отметить, что сегодня поменялось общественное мнение на формы бодипозитива, и сегодня уже нужно откровенно говорить и называть вещи своими именами: не лишний вес – у пациента имеется ожирение пояснил Мурашко

Министр подчеркнул, что граждане должны получать от медиков четкие рекомендации. Мурашко перечислил, какие факторы дополнительно влияют на развитие ожирения: стресс, ухудшение сна, употребление в пищу модифицированных продуктов.