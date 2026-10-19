Москва19 окт Вести.Стресс, снижение физической нагрузки и ухудшение сна являются дополнительными факторами развития ожирения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Модифицированные продукты, снижение физкультуры в школах, стресс, ухудшение сна — все это, конечно, дополнительные факторы [развития ожирения] сказал глава Минздрава

Борьба с ожирением напрямую влияет на снижение развития остальных хронических неинфекционных заболеваний, добавил он.

По оценке министра, распространение хронических заболеваний среди населения напрямую влияет на экономику страны, поскольку часто диагностируются у лиц трудоспособного возраста.