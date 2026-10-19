Москва19 октВести.Стресс, снижение физической нагрузки и ухудшение сна являются дополнительными факторами развития ожирения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
Модифицированные продукты, снижение физкультуры в школах, стресс, ухудшение сна — все это, конечно, дополнительные факторы [развития ожирения]сказал глава Минздрава
Борьба с ожирением напрямую влияет на снижение развития остальных хронических неинфекционных заболеваний, добавил он.
По оценке министра, распространение хронических заболеваний среди населения напрямую влияет на экономику страны, поскольку часто диагностируются у лиц трудоспособного возраста.