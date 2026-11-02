Москва2 нояВести.Развитие хронических неинфекционных болезней значительно ускоряется у людей, страдающих ожирением. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Во время конгресса "Национальное здравоохранение" он уделил особое внимание тому, что весь мир уже включился в борьбу с лишним весом.
Сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизнипояснил Мурашко
Ранее министр назвал дополнительные факторы, которые приводят к развитию ожирения. К ним он отнес постоянный стресс, низкий уровень физической нагрузки и ухудшение качества сна.