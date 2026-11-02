Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в РФ

Мурашко перечислил основные вызовы для здравоохранения России Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в РФ

Москва2 ноя Вести.Старение населения остается одним из ключевых вызовов национальной безопасности России в сфере здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение" в Москве.

Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения следует из презентации Мурашко

Еще одним направлением министр назвал обеспечение технологической независимости отечественного здравоохранения. Для этого, по его словам, требуется развивать производство российских лекарственных препаратов, медицинских технологий и внедрять современные разработки в медицинскую практику.

Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 2 и 3 ноября.

Ранее Мурашко назвал одну из главных причин смертности россиян. По его словам, сейчас в этом рейтинге лидируют сердечно-сосудистые заболевания.