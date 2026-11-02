Москва2 нояВести.Старение населения остается одним из ключевых вызовов национальной безопасности России в сфере здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение" в Москве.
Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населенияследует из презентации Мурашко
Еще одним направлением министр назвал обеспечение технологической независимости отечественного здравоохранения. Для этого, по его словам, требуется развивать производство российских лекарственных препаратов, медицинских технологий и внедрять современные разработки в медицинскую практику.
Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 2 и 3 ноября.
Ранее Мурашко назвал одну из главных причин смертности россиян. По его словам, сейчас в этом рейтинге лидируют сердечно-сосудистые заболевания.