Москва28 октВести.Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности населения России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии "Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия - Африка", его слова приводит ТАСС.
В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее местосказал глава Минздрава
По словам Мурашко, российская система здравоохранения должна уделять внимание не только лечению острых сердечно-сосудистых состояний, но и другим направлениям медицинской помощи. При этом лечение экстренных случаев также должно оставаться одним из приоритетов.
Министр отметил, что в России работают сосудистые центры, специализирующиеся на оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Кроме того, в этих учреждениях занимаются лечением периферических тромботических осложнений.
Ранее Мурашко сообщил об угрозе "сосудистых катастроф" из-за гриппа.