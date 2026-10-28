Мурашко рассказал, от каких заболеваний умирают больше всего россиян

Мурашко назвал главную причину смертности в России Мурашко рассказал, от каких заболеваний умирают больше всего россиян

Москва28 окт Вести.Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности населения России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии "Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия - Африка", его слова приводит ТАСС.

В структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания доминируют, занимают ведущее место сказал глава Минздрава

По словам Мурашко, российская система здравоохранения должна уделять внимание не только лечению острых сердечно-сосудистых состояний, но и другим направлениям медицинской помощи. При этом лечение экстренных случаев также должно оставаться одним из приоритетов.

Министр отметил, что в России работают сосудистые центры, специализирующиеся на оказании помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Кроме того, в этих учреждениях занимаются лечением периферических тромботических осложнений.

Ранее Мурашко сообщил об угрозе "сосудистых катастроф" из-за гриппа.