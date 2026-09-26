Москва26 сен Вести.Самыми важными факторами, провоцирующими риск инфаркта, являются курение и лишний вес. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что для профилактики инфаркта нужно много ходить.

Чтобы защититься от инфаркта, что вы должны? Вы должны не курить. В первую очередь, самое страшное, что есть для сердца — это курение. Убирать лишний вес, двигаться. Если вы хотите укрепить сердце, вы должны двигаться. Ходить, ходить, ходить объяснил Мясников

Он, однако, отметил, что отсутствие лишнего веса и здоровый образ жизни не гарантируют защиту от инфаркта.

У меня есть друг… добрый, полный армянин, который много курил, любил пирожки, любил хорошо жить, он был директором крупного предприятия, а я его пенял его курением, его животиком, его пирожками. Ну и вот, он получил инфаркт… Он уже был переведен из реанимации в двухместную палату. Там двухместная палата, чтобы один следил за другим всегда, мало ли что. Я пришел, он как раз сидит, соседа нет. Я говорю: "Ну что, допрыгался? Я тебе сколько говорил". Он усмехнулся, говорит: "Саш, ну, со мной-то все понятно, вопросов нет. Но знаешь, что у меня сосед, - у нас у обоих передний обширный инфаркт, - ему 35 лет. Он футбольный тренер, никогда не пил, не курил". Вот это существующее положение вещей. Об этом надо помнить. Делай, что должен, и будь, что будет рассказал Мясников

Ранее сообщалось, что пожилой житель Санкт-Петербурга умер через день после похода кардиологу. С сыном погибшего связался больничный юрист и заверил, что врач был уволен.