Мурашко: число посещений хирургов в России достигло 36,5 млн в 2025 году

В России выросло число посещений хирургов Мурашко: число посещений хирургов в России достигло 36,5 млн в 2025 году

Москва12 окт Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о росте числа посещений хирургов. По его словам, в 2025 году этот показатель достиг 36,5 миллиона. Об этом глава Минздрава заявил в понедельник, выступая на XVII Съезде хирургов России.

Растет число посещений врачей и хирургов. В 2025 году этот показатель достиг 36,5 миллиона, что говорит о повышении доступности и специализированной в том числе помощи отметил Мурашко

Министр также отметил, что в стране наблюдается устойчивая динамика заболеваемости по хирургическому профилю. По словам Мурашко, количество хирургических коек "закономерно увеличивается" в соответствии с темпами заболеваемости. Общее число коек теперь свыше 62 тысяч, добавил глава ведомства.