Москва12 октВести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о росте числа посещений хирургов. По его словам, в 2025 году этот показатель достиг 36,5 миллиона. Об этом глава Минздрава заявил в понедельник, выступая на XVII Съезде хирургов России.
Растет число посещений врачей и хирургов. В 2025 году этот показатель достиг 36,5 миллиона, что говорит о повышении доступности и специализированной в том числе помощиотметил Мурашко
Министр также отметил, что в стране наблюдается устойчивая динамика заболеваемости по хирургическому профилю. По словам Мурашко, количество хирургических коек "закономерно увеличивается" в соответствии с темпами заболеваемости. Общее число коек теперь свыше 62 тысяч, добавил глава ведомства.