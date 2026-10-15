Мурашко: в РФ стало больше психиатров и наркологов

В России выросло число психиатров и наркологов Мурашко: в РФ стало больше психиатров и наркологов

Москва15 окт Вести.В России выросло число специалистов, работающих в сфере психиатрии и наркологии, особенно в амбулаторном звене, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сегодня мы видим, что впервые с 2025 года произошло увеличение специалистов, работающих в области психиатрии, наркологии и, особенно, в амбулаторном звене сказал он на конференции "Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований"

По словам министра, этому также способствует активное вовлечение медицинских психологов в систему помощи в рамках действующего нормативно-правового регулирования, что, как отметил Мурашко, улучшает ситуацию.

Глава Минздрава добавил, что, несмотря на важность лекарственной терапии, для решения задач в сфере психического здоровья необходимо развивать широкий набор диагностических и реабилитационных программ. Это, по его словам, позволит ускорить получение данных и сделать их более объективными.

Мурашко также отметил, что зарегистрированное медицинское изделие в области психиатрии "Стресс-скан" должно начать применяться в работе медицинских учреждений.

Ранее Мурашко сообщил, что в России создана трехуровневая система медицинской помощи для людей, переживших сильный стресс, в том числе для участников СВО.