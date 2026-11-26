Москва26 ноя Вести.Врачи систематически проверяют искусственный интеллект (ИИ), используемый в медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он обратил внимание, что использование ИИ повышает качество медицинской диагностики и экономит время.

Когда вы используете искусственный интеллект, и у нас сегодня система выстроена таким образом, что он постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей, потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. И если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор. И, соответственно, такие случаи были