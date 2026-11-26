Москва26 нояВести.Врачи систематически проверяют искусственный интеллект (ИИ), используемый в медицине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.
Он обратил внимание, что использование ИИ повышает качество медицинской диагностики и экономит время.
Когда вы используете искусственный интеллект, и у нас сегодня система выстроена таким образом, что он постоянно проходит тестирование и экзамен у врачей, потому что врачи его перепроверяют, причем перепроверяют системно. И если он дает чуть ниже достоверность, его блокируют через Росздравнадзор. И, соответственно, такие случаи былиотметил Мурашко
При использовании искусственного интеллекта, как подчеркнул министр, пациенты получают самое высокое экспертное мнение, снижающее неточности диагностики.
Ранее Мурашко назвал основное преимущество российской медицины. По его словам, доступность медпомощи в России – ключевое отличие от систем здравоохранения других стран.