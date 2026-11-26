Москва26 ноя Вести.Опасения пациентов в вопросах использования искусственного интеллекта в медицине являются естественными. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Так он ответил на вопрос журналиста, как пациенты реагируют на исследования, проведенные с помощью ИИ.

Это нормально всегда осторожно подходить к определенным вещам отметил Мурашко

Ранее министр здравоохранения рассказал, как искусственный интеллект помогает хирургам при подготовке операций.