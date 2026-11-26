Мурашко об ИИ в медицине: финальный диагноз остается за врачом Мурашко об использовании ИИ в медицине: финальный диагноз остается за врачом

Москва26 ноя Вести.Этические вопросы очень важны при внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в систему здравоохранения, при этом финальный диагноз остается за врачом. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава ответил на вопрос об отношении пациентов к использованию ИИ в медицине.

Это нормально – всегда осторожно подходить к определенным вещам. Причем, знаете, я читал буквально недавно медицинские данные, опубликованные в одном из журналов, что молодежь более тщательно и внимательно наблюдает за внедрением искусственного интеллекта в систему здравоохранения и оценивает многие вещи даже с большей придирчивостью, чем люди старшего возраста. И здесь, конечно, первое – что это и врачи должны сами понимать, потому что они [это] транслируют. Поэтому эти этические вопросы – они всегда являются очень важными, их на второй план опускать нельзя. Но сегодня в конечном итоге все решение принимается врачом подчеркнул Мурашко

По словам главы Минздрава, искусственный интеллект помог "вернуть врача пациентам", так как взял на себя часть рутинной работы с медицинскими картами.