Мурашко: Россия в пятерке лидеров по использованию ИИ в медицине Мурашко: РФ находится в пятерке лидеров по использованию ИИ в медицине

Москва26 ноя Вести.Россия находится в пятерке лидеров по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в медицину. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он отметил, что государства развиваются, заимствуя лучшие решения друг у друга.

Если посмотреть в мире, я думаю, что… в тройке, в пятерке мы точно находимся. Просто есть ряд решений, которые где-то лучше в одной стране, где-то лучше в другой. Здесь все смотрят и видят лучшие решения. Потом те, которые лучшие, реализованные, начинают их у себя внедрять. И это как раз такой нормальный способ развития, когда есть возможности, по сути дела, и с коллегами обсуждать что-то, и видеть, как они делают сказала Мурашко

Также министр здравоохранения сообщил, в частности, что искусственный интеллект помогает при создании лекарства от рака.