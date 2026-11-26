Мурашко: искусственный интеллект помогает при создании лекарств от рака

Мурашко: ИИ помогает в создании лекарства от рака Мурашко: искусственный интеллект помогает при создании лекарств от рака

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) помогает в создании лекарств от рака, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Мурашко ответил на вопрос, можно ли говорить, что ИИ помогает создать лекарство от рака.

По его словам, искусственный интеллект позволяет синтезировать препарат под конкретного больного.

У нас есть уже такие приложения, которые под индивидуальные препараты, которые сегодня используются. Они разрабатывались, в том числе, с коллегами из ИСП РАН, с математиками, где Институт системного программирования сказал Мурашко

Как отметил министр, ученые помогали создать "такие программные продукты, которые нам позволяют вырабатывать такие лекарственные препараты".

Ранее Мурашко рассказал о работе Минздрава над CAR-T терапией против солидных опухолей.