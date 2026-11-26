Мурашко: ИИ взял на себя рутину с медкартами и освободил врачей для пациентов

Мурашко: ИИ освободил врачей от части работы с медкартами Мурашко: ИИ взял на себя рутину с медкартами и освободил врачей для пациентов

Москва26 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) помог "вернуть врача пациентам", так как взял на себя работу с амбулаторной картой, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По его словам, использование искусственного интеллекта позволяет повысить точность диагностики и выявляемость заболеваний. В частности, при анализе медицинских изображений с помощью компьютерного зрения выявляемость патологий молочной железы увеличивается почти в два раза. Кроме того, ИИ помогает обнаруживать подозрительные очаги во время эндоскопических исследований, которые требуют дополнительного обследования и биопсии.

Здесь даже есть такая фраза, что искусственный интеллект вернул врача пациентам сказал Мурашко

Министр отметил, что технологии искусственного интеллекта продолжают внедряться в здравоохранение и уже хорошо себя зарекомендовали. В частности, появились программы для анализа истории болезни пациента.

Глава Минздрава пояснил, что с годами амбулаторные карты становятся объемнее, а их изучение отнимает у врачей много времени и не всегда эффективно. Переход на электронные медицинские карты и использование ИИ для анализа данных позволяют сократить время, которое специалист тратит на работу с документацией, и уделять больше внимания пациентам.

Ранее Мурашко назвал доступность медицинской помощи ключевым отличием российского здравоохранения от систем других стран.