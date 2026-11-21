Москва21 ноя Вести.Доступность медицинской помощи — это ключевое отличие российского здравоохранения от систем других стран. Об этом сообщил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ключевое отличие здравоохранения в России — это доступность медпомощи​​​. Каждый гражданин в стране застрахован по ОМС, и в рамках программы государственных гарантий, соответственно, обеспечивается оказанием им медицинской помощи отметил министр

По его словам, в ряде стран акцент смещен в сторону частного страхования, и это напрямую определяет, насколько качественным окажется лечение для человека. А доступ к действительно хорошей медицине часто зависит от финансовых возможностей пациента.

Ранее глава Минздрава перечислил основные вызовы для здравоохранения России.