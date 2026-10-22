Детская смертность от рака в России одна из самых низких в мире Мурашко: Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком

Москва22 окт Вести.Показатели летальности от онкологических заболеваний у детей в России находятся на более низком уровне, чем в Соединенных Штатах, Германии и Франции. Об этом следует из презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к выступлению на Всемирном саммите "Инвестиции в благополучие детей" в Узбекистане.

При этом, как отмечается, общая выживаемость детей с раком превышает 83%. Министр обратил внимание, что показатель смертности детей от онкологических заболеваний в России также ниже, чем в Норвегии, Канаде, Китае, Индии, Бразилии и ряде других государств.

Вместе с тем при ряде диагнозов, например, при ретинобластоме, опухоли Вильмса и лимфоме Ходжкина, выживаемость детей в РФ достигает 98%.

По словам Мурашко, благодаря инициированным президентом России Владимиром Путиным системным изменениям детям независимо от региона проживания доступны современные методы лечения. Министр также подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения отметила российские успехи в лечении онкозаболеваний у детей.