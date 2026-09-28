Москва28 сен Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что младенческая смертность в стране достигла рекордно низкого уровня — 3,3 промилле. Об этом он заявил на Всероссийском научно-образовательном форуме "Мать и Дитя".

Младенческая смертность также устанавливает новые, совершенно уникальные цифры и рекорды. И 3,3 промилле — это сегодняшние цифры. Конечно, нам предстоит еще в этом году немало потрудиться, но тем не менее показатели говорят о том, что система дает результат сказал Мурашко

Мурашко также отметил, что Минздрав обновил методические рекомендации по репродуктивной диспансеризации. Кроме того, введен скрининг на злокачественные новообразования шейки матки для женщин 21–49 лет с определением ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска.

Ранее глава Минздрава указывал, что показатель младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире.