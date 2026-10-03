Москва3 окт Вести.За последние десятилетия в России появились новые и более эффективные методы лечения онкологических заболеваний. Об этом ТАСС сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Если посмотреть на то, как изменилась онкология за последние десятилетия, прогресс колоссальный. Есть заболевания, которые сегодня мы успешно излечиваем в подавляющем большинстве случаев, особенно если обнаруживаем их на ранних стадиях отметил Каприн

По его словам, персональная терапия становится главным трендом в онкологии. Теперь лечение подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом уникальных особенностей его опухоли и организма.

Кроме того, иммунотерапия и современные виды лучевой терапии значительно изменили подход к лечению рака. Однако некоторые опухоли, например, глиобластома, еще сложно или невозможно полностью вылечить.

Врач считает, что пока неизвестно, когда человечество сможет полностью победить онкологию, так как онкозаболевания представляют собой огромное количество разных опухолей, которые по-разному реагируют на лечение.