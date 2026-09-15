Каприн рассказал о прогрессивности российской медицины в области онкологии Каприн: российская медицина в области онкологии переживает серьезный расцвет

Москва15 сен Вести.Российская медицина в области онкологии переживает серьезный расцвет, отметил в беседе с ИС "Вести" генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Сегодня серьезное развитие получило направление роботической хирургии.

Когда я пришел в онкологию, хирургии такой не было. Мы не могли делать таких объемов хирургических [вмешательств]. У нас не было электрохирургии. Сейчас роботическая техника имеет очень серьезное направление и, конечно, лучевая терапия была совершенно другой. Сейчас лучевая терапия высокоточная, многие даже называют ее радиохирургией пояснил Каприн

Современные технологии также позволяют формировать пучок излучения, который отслеживает движение опухоли при дыхании, пояснил он.

Вы можете направить такой пучок, который следит за движением опухоли, облучать, не касаясь интактных тканей вокруг опухоли. Поэтому в онкологии колоссальное продвижение добавил онколог

Также Каприн сообщил о завершении курса лечения пациента, получавшего персонализированную мРНК-вакцину для терапии меланомы кожи.