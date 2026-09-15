Каприн сообщил о завершении лечения пациента мРНК-вакциной для лечения меланомы

Завершено лечение пациента российской вакциной для терапии меланомы кожи Каприн сообщил о завершении лечения пациента мРНК-вакциной для лечения меланомы

Москва15 сен Вести.Завершился курс лечения пациента, получавшего персонализированную мРНК-вакцину для терапии меланомы кожи. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Одному пациенту мы закончили [курс] с неплохим результатом недели три назад. Сейчас второе введение. Готовится еще несколько пациентов рассказал Каприн

Россия — одна из первых стран, где пациенты с меланомой уже получают персонализированную мРНК-вакцину. Первая персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была поставлена пациенту в апреле 2026 года.

Создание вакцины происходило при участии НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.