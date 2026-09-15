Два пациента получили российскую вакцину от рака кожи

Российскую вакцину от рака кожи ввели двум пациентам Два пациента получили российскую вакцину от рака кожи

Москва15 сен Вести.Российскую вакцину от рака кожи уже получили два пациента, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф​​​. Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, онковакцина разработана пока только против меланомы.

Это один тип опухолей… И в этом году мы двум пациентам ее уже ввели сказал Логунов на марафоне "Знание.Первые", который состоялся в рамках Международного фестиваля молодежи

Уточняется, что первая персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была поставлена пациенту в апреле текущего года. Это было сделано в в НМИЦ радиологии Минздрава России. Отмечается, что создание вакцины происходило при участии НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".