Гинцбург: подготовлены вакцины от рака кожи для 12 пациентов

В России подготовили индивидуальные вакцины для 12 пациентов с раком кожи Гинцбург: подготовлены вакцины от рака кожи для 12 пациентов

Москва29 авг Вести.Ученые синтезировали терапевтические мРНК-вакцины для 12 пациентов с меланомой, заявил научный руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Для каждого пациента разработаны индивидуальные схемы лечения. Вакцины проходят заключительные этапы подготовки, после чего в сентябре-октябре их передадут Московскому научно-исследовательскому онкологическому институту им. Герцена, отметил Гинцбург.

Центр им. Гамалеи рассчитывает до конца 2026 года начать лечение, как минимум, 20 пациентов. Помимо первых 12 человек лечение смогут получить еще восемь или более пациентов.

Гинцбург сообщил, что первый пациент, проходящий лечение с помощью новой российской вакцины от меланомы, завершит полный курс вакцинации в сентябре 2026 года.