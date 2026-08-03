Москва3 авгВести.Ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи разработали прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Об этом сообщил научный руководитель центра Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.
Есть прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Это самый распространенный вид рака, потому что он в первую очередь поражает курильщиковсказал Гинцбург
По его словам, специалисты центра работают также над созданием онковакцин и против других видов злокачественных опухолей. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания вакцины от меланомы "Неоонковак".
Ранее Гинсбург сообщил, что персонализированная онковакцина "Неоонковак" сформировала хороший иммунный ответ у первого пациента, которым стал 60-летний житель Курской области с раком кожи. Он получил вакцину 1 апреля.
По словам Гинцбурга, у пациента наблюдается выработка необходимых цитокинов, которые способствуют уничтожению опухолевых клеток.
Руководитель центра им. Гамалеи также заявлял, что в России намерены разработать вакцины от трех видов рака.