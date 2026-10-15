Москва15 октВести.В России стабильно снижаются показатели заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
15 октября министр принял участие в заседании Госдумы по бюджету и налогам.
По борьбе с туберкулезом у нас стабильно снижающиеся показатели по заболеваемости и смертностисказал он
Мурашко также сообщил, что все пациенты, которым необходимы противотуберкулезные препараты, будут ими обеспечены.
Ранее Мурашко заявил, что в России увеличилось число специалистов, работающих в сфере психиатрии и наркологии, особенно в амбулаторном звене.