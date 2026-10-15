Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ

Мурашко сообщил о снижении числа случаев туберкулеза в РФ Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ

Москва15 окт Вести.В России стабильно снижаются показатели заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

15 октября министр принял участие в заседании Госдумы по бюджету и налогам.

По борьбе с туберкулезом у нас стабильно снижающиеся показатели по заболеваемости и смертности сказал он

Мурашко также сообщил, что все пациенты, которым необходимы противотуберкулезные препараты, будут ими обеспечены.

Ранее Мурашко заявил, что в России увеличилось число специалистов, работающих в сфере психиатрии и наркологии, особенно в амбулаторном звене.