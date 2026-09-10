Гинцбург не связал штамм EurA1.1 с высоким риском эпидемии туберкулеза в России

Штамм EurA1.1 не связан с высоким риском эпидемии туберкулеза в России Гинцбург не связал штамм EurA1.1 с высоким риском эпидемии туберкулеза в России

Москва10 сен Вести.Эпидемия туберкулеза в России из-за распространения штамма EurA1.1 с большой долей вероятности не возникнет благодаря работе фтизиатрической службы. Об этом ТАСС заявил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее СМИ со ссылкой на исследование ирландских ученых сообщили о распространении в России устойчивого к лекарственным препаратам штамма туберкулеза EurA1.1. Гинцбург заявил, что российская система борьбы с заболеванием позволяет контролировать ситуацию.

Россия успешно борется с туберкулезом благодаря фтизиатрической службе. Она налажена со времен СССР, это лучшая фтизиатрическая служба в мире, это совершенно очевидно. С большой долей вероятности можно сказать, что [эпидемия туберкулеза] не грозит сказал Гинцбург

По его словам, российская фтизиатрическая служба имеет значительный опыт борьбы с заболеванием и позволяет своевременно выявлять пациентов.

Эпидемиолог также отметил, что туберкулез является коварной инфекцией и может протекать в разных формах — как острой, так и латентной.

При этом, по словам специалиста, даже наличие латентной формы не создает предпосылок для эпидемии. Современные медицинские технологии позволяют выявлять таких пациентов, после чего они могут быть изолированы от окружающих.