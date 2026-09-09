В России выявлен опасный штамм туберкулеза, который устойчив к антибиотикам Ученые обнаружили в РФ устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза

Москва9 сен Вести.В России выявлен опасный штамм туберкулеза EurA1.1, который устойчив к антибиотикам. Об этом свидетельствуют исследования ученых из Дублинского городского университета, опубликованном в статье для журнала npj Antimicrobials and Resistance, передает РИА Новости.

По мнению специалистов, штамм-мутант наиболее распространен в Белоруссии, но встречается и в других странах.

Из изолятов с метаданными о стране сбора 31,88% были собраны в Белоруссии, однако были выявлены и другие заметные географические источники, такие как изоляты, собранные в Германии, на Украине, Грузии, России и Молдове говорится в сообщении

EurA1.1 — это штамм микобактерий, возбудитель туберкулеза, устойчивый к лекарственным препаратам. Впервые его обнаружили в 2006 году при исследовании коллекции клинических изолятов в Белоруссии.

Штамм передается воздушно-капельным путем при длительном контакте с больным, у которого есть симптомы туберкулеза. Врачи советуют соблюдать правила гигиены, а также проветривать помещение и проводить влажную уборку. Кроме того, важно укреплять иммунитет и регулярно проходить профилактическое обследование.