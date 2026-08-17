Ученые обнаружили в Уганде устойчивую к лекарствам форму малярии В Уганде выявили новую форму малярии, устойчивую к современным препаратам

Москва17 авг Вести.Международная группа ученых обнаружила в Уганде ранее не выявленную форму устойчивости малярийного плазмодия к современным препаратам. Исследователи установили, что новые мутации в гене PX1 позволяют возбудителю противостоять наиболее эффективным лекарствам от малярии, сообщила пресс-служба американского Брауновского университета.

Ученые изучили более 150 образцов крови пациентов с малярией и обнаружили пять мутаций в гене PX1. Эксперименты показали, что они в несколько раз повышают устойчивость плазмодия к артемизинину, лумефантрину и другим препаратам.

Ранее распространение устойчивых форм малярии связывали преимущественно с мутациями в гене KELCH13. Новые данные указывают на дополнительный механизм лекарственной устойчивости.

Чтобы оценить масштабы распространения мутаций, исследователи проанализировали около 1,5 тысяч образцов плазмодия, собранных в Уганде с 2004 по 2024 год. По их данным, выявленные изменения появились в геноме возбудителя в середине 2000-х годов и впоследствии начали быстро распространяться.

Сейчас мутации PX1 обнаруживаются примерно у половины штаммов плазмодия в западной и восточной частях Уганды. Ученые считают, что распространение устойчивости может снижать эффективность лечения и повышать число случаев заболевания.

Исследователи подчеркнули необходимость разработки новых методов лечения и диагностики форм малярии, устойчивых к артемизинину и лумефантрину.

Ранее кандидат биологических наук Александр Аболиц заявил, что туристы, приезжающие из Африки в Россию, могут завезти малярию в страну.