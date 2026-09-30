ФМБА: вакцина "Аллергарда" от аллергии снижает симптомы в 7 раз Первая рекомбинантная аллерговакцина "Аллергарда" снижает симптомы в 7 раз

Москва30 сен Вести.Вакцина "Аллергарда" продемонстрировала снижение проявлений аллергии в 7 раз. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА России. Препарат, разработанный НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с АО "ГЕНЕРИУМ", получил временное регистрационное удостоверение.

Это первая в мире генно-инженерная терапия аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, доступ к которой открыт для медицинских учреждений страны.

В 2026 году Аллергарда продемонстрировала еще большую эффективность – снижение проявления аллергии в 7 раз. У 100% пациентов зафиксирован значительный рост уровня защитных IgG-антител, что подтвердило точный механизм действия вакцины сообщили в ФМБА

Отмечается, что в сезон пыления 2025 года концентрация пыльцы березы превышала обычный уровень более чем в 5 раз, что сделало клинические данные максимально репрезентативными. У 25% пациентов симптомы отсутствовали полностью, у остальных проявления аллергии были снижены в 6 раз. Инновационный подход позволил сократить курс лечения до 5 подкожных инъекций вместо стандартных 30 при традиционной АСИТ-терапии.

"Аллергарда" относится к принципиально новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. В отличие от традиционных методов, используется рекомбинантный генно-инженерный препарат на основе отдельных структурных компонентов аллергена, а не цельного белка или природного экстракта. Это позволяет снизить аллергенную нагрузку, стандартизировать состав и точно контролировать дозу действующих компонентов. Препарат направлен не только на временное облегчение симптомов, но и на формирование иммунологической толерантности к аллергену.

Терапия может быть эффективна не только при аллергии на пыльцу березы, но и при связанных с ней перекрестных пищевых реакциях — на косточковые фрукты (яблоко, персик, груша), сою и арахис. Профиль безопасности в клинических исследованиях оценивается как благоприятный: серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано. Препарат должен применяться только по назначению врача и вводиться в медицинской организации под наблюдением специалиста. На сегодняшний день "Аллергарда" предназначена для пациентов старше 18 лет.

Основное показание к применению — подтвержденная аллергия на пыльцу березы, сопровождающаяся сезонными проявлениями аллергического ринита и/или конъюнктивита. Также препарат может использоваться у пациентов с перекрестной пищевой аллергией, связанной с сенсибилизацией к березовой пыльце. Кроме того, аллерген-специфическая иммунотерапия рассматривается как метод, способный снизить риск прогрессирования аллергического ринита и развития бронхиальной астмы.

Уже этой осенью вакциной смогут быть обеспечены десятки тысяч пациентов, которые получат возможность пройти курс терапии перед следующим сезоном цветения березы в 2027 году.