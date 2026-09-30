Москва30 сен Вести.Уникальная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы, эффективна и при перекрестной пищевой аллергии. Об этом ИС "Вести" заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Инновационная вакцина "Аллергарда", разработанная НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с компанией "Генериум", получила временное регистрационное удостоверение.

Эта вакцина перекрывает практически всю весеннюю аллергию на деревья, что очень важно для нас, для средней полосы России. Дело в том, что в эту вакцину добавлен перекрестный аллерген, а именно - аллерген яблок. Часто у пациентов, которые страдают от пыльцы березы, бывает пищевая аллергия на яблоки, персики, абрикосы, вишню и ряд других косточковых фруктов. То есть вакцина одновременно может помочь излечиться не только от респираторной аллергии на пыльцу березы, но и от пищевой аллергии на эти фрукты