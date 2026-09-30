Россияне смогут привиться от аллергии на пыльцу березы уже этой осенью

Вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в России этой осенью Россияне смогут привиться от аллергии на пыльцу березы уже этой осенью

Москва30 сен Вести.Инновационная вакцина "Аллергарда", разработанная НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА совместно с компанией "Генериум", получила временное регистрационное удостоверение. Это открывает доступ к первой в мире генно-инженерной терапии аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, сообщили в пресс-службе ФМБА.

Уже этой осенью вакциной смогут обеспечить десятки тысяч пациентов, которые пройдут курс перед сезоном цветения березы в 2027 году. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что в 2025 году концентрация пыльцы превышала норму более чем в пять раз, что сделало данные максимально репрезентативными.

У 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью. У остальных проявления были снижены в 6 раз. В 2026 году "Аллергарда" показала еще большую эффективность: снижение в 7 раз. У 100% пациентов зафиксирован значительный рост защитных IgG-антител заявила Скворцова

Препарат использует рекомбинантный подход вместо цельного белка, а курс сокращен до пяти подкожных инъекций вместо стандартных 30. Вакцина может быть эффективна и при перекрестной аллергии на яблоко, персик, грушу, сою и арахис. Серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Препарат предназначен для пациентов старше 18 лет и применяется только по назначению врача.