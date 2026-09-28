Москва28 сен Вести.Минздрав России зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции "Ментетра".

Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, возбудителем которой является менингококк. Наиболее опасны генерализованные формы, которые зачастую имеют молниеносное течение. Наиболее подвержены заболеванию дети, подростки, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.

Основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный при непосредственном тесном общении. Кроме того, заражение возможно через предметы обихода.

Заболевание может развиваться стремительно и унести жизнь ребенка всего за 24 часа, а более 28% выживших сталкиваются с тяжелыми последствиями в виде инвалидности.

Как сообщили РИА Новости в "Петровакс Фарм", компания получила регистрационное удостоверение на вакцину "Ментетра" (четырехвалентная конъюгированная вакцина для профилактики менингококковой инфекции)​​​. В 2025 году она прошла III фазу клинических исследований в 18 медицинских центрах.