Москва29 сенВести.В России в 2027 году расширят национальный календарь вакцинации, добавив в него прививки от менингококка, вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавируса и ветряной оспы. Об этом РИА Новости сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
Она отметила, что все вакцины в национальном календаре должны быть отечественного производства. Препарат от ВПЧ уже выпускается в стране и поступил в гражданский оборот. Вакцина от менингококка также производится в России и вскоре появится в обороте.
Эти две позиции в ближайшее время войдут в национальный календарьсказала Намазова-Баранова
Вакцина от ротавируса находится на стадии исследования, добавила она.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов перечислил основные симптомы гриппа.