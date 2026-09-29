Прививки от менингококка и ВПЧ с 2027 года добавят в нацкалендарь вакцинации

В нацкалендарь прививок с 2027 года добавят вакцинацию от четырех инфекций Прививки от менингококка и ВПЧ с 2027 года добавят в нацкалендарь вакцинации

Москва29 сен Вести.В России в 2027 году расширят национальный календарь вакцинации, добавив в него прививки от менингококка, вируса папилломы человека (ВПЧ), ротавируса и ветряной оспы. Об этом РИА Новости сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Она отметила, что все вакцины в национальном календаре должны быть отечественного производства. Препарат от ВПЧ уже выпускается в стране и поступил в гражданский оборот. Вакцина от менингококка также производится в России и вскоре появится в обороте.

Эти две позиции в ближайшее время войдут в национальный календарь сказала Намазова-Баранова

Вакцина от ротавируса находится на стадии исследования, добавила она.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов перечислил основные симптомы гриппа.