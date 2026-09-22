Первая партия российской вакцины от ВПЧ поступит в медучреждения в конце месяца

Первая российская вакцина против вируса папилломы вышла на рынок Первая партия российской вакцины от ВПЧ поступит в медучреждения в конце месяца

Москва22 сен Вести.Компания "Нанолек" вывела на российский рынок первую отечественную вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс". Первая партия из 30 тысяч доз поступит в медицинские учреждения в конце сентября, говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз.

Начало поставок первой отечественной вакцины против ВПЧ, произведенной по полному циклу, открывает новый этап в обеспечении лекарственной безопасности и расширении доступности вакцинации внутри страны. До этого момента российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Появление собственного производства позволяет переломить эту тенденцию и гарантировать надежную защиту населения от опасных типов вируса отметил генеральный директор "Нанолека" Евгений Баринов

Первый производственный участок способен выпускать до 600 тысяч доз в год. После запуска второго участка в 2027 году предприятие сможет производить более 3 миллионов доз ежегодно. Компания рассчитывает не только обеспечить российский рынок, но и поставлять вакцину за рубеж.

Вакцина зарегистрирована для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18. Препарат разработан "Нанолеком" совместно с "Комбиотехом".