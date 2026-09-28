Мурашко: прививка от ВПЧ может войти в календарь прививок в 2027 году

Минздрав планирует начать вакцинацию от вируса папилломы человека в 2027 году Мурашко: прививка от ВПЧ может войти в календарь прививок в 2027 году

Москва28 сен Вести.Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может войти в календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме "Мать и дитя".

Сегодня мы готовим следующий шаг: начало вакцинации против папилломавирусной инфекции. Начнем со следующего года проведение всех подготовительных процедур. Я думаю, что во второй половине года мы уже сможем приступить к вакцинации девочек 12-13 лет. Во всяком случае, сейчас мы это прогнозируем сказал он

В сентябре компания "Нанолек" вывела на рынок первую отечественную вакцину против вируса папилломы человека "Цегардекс". Вакцина зарегистрирована для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет и защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18.

Первая партия из 30 тысяч доз поступит в медицинские учреждения в конце сентября. До конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз.