Гинцбург: вакцину "Имурон-ВАК" от рака мочевого пузыря зарегистрируют через год

Гинцбург рассказал, когда могут зарегистрировать вакцину от рака мочевого пузыря Гинцбург: вакцину "Имурон-ВАК" от рака мочевого пузыря зарегистрируют через год

Москва4 авг Вести.Вакцину "Имурон-ВАК" от рака мочевого пузыря могут зарегистрировать через 12 месяцев, сообщил научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.

Вакцина от рака мочевого пузыря есть подчеркнул он

Сроки регистрации лекарственного препарата составят от шести месяцев до года, предположил Гинцбург.

Кроме того, он рассказал, что над вакциной НИЦЭМ работает в кооперации с Башкирским Федеральным медицинским университетом и первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.

Ранее Гинцбург заявлял, что в России разработают вакцины от трех видов рака.