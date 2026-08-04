Москва4 авгВести.Вакцину "Имурон-ВАК" от рака мочевого пузыря могут зарегистрировать через 12 месяцев, сообщил научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в комментарии ТАСС.
Вакцина от рака мочевого пузыря естьподчеркнул он
Сроки регистрации лекарственного препарата составят от шести месяцев до года, предположил Гинцбург.
Кроме того, он рассказал, что над вакциной НИЦЭМ работает в кооперации с Башкирским Федеральным медицинским университетом и первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова.
Ранее Гинцбург заявлял, что в России разработают вакцины от трех видов рака.