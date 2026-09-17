Минздрав подтвердил эффективность первого в мире препарата от болезни Бехтерева

Минздрав России раскрыл данные по первому в мире препарату от болезни Бехтерева Минздрав подтвердил эффективность первого в мире препарата от болезни Бехтерева

Москва17 сен Вести.Российский препарат "Сенипрутуг", первый в мире для лечения болезни Бехтерева, показал высокую эффективность, сообщил директор Научно-исследовательского института ревматологии, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России Александр Лила.

Лекарство, разработанное за 19 лет и зарегистрированное Минздравом два года назад, помогает достичь ремиссии у 60% пациентов.

Еще у около 15-20% пациентов удается добиться низкой активности, а 20-25% больных нуждаются в переключении на другой вариант лечения рассказал Лила РИА Новости

Собеседник агентства добавил, что эффективность терапии можно повысить путем модификации молекулы препарата.

Болезнь Бехтерева – это хроническое воспаление межпозвоночных суставов, которое чаще всего возникает у людей моложе 40 лет. Заболевание сопровождается атакой антител на хрящевую ткань, что приводит к ее замещению костной, вызывая боль и ограничение подвижности позвоночника.

Член комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Глотов в интервью ИС "Вести" рассказал, для лечения каких болезней в Россию приезжают иностранцы.