Новое лекарство от острого лейкоза создали в Санкт-Петербурге

Препарат для лечения лейкоза создали петербургские ученые Новое лекарство от острого лейкоза создали в Санкт-Петербурге

Москва10 сен Вести.Биотехнологический препарат для лечения острого лейкоза создали ученые Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспатента Юрия Зубова.

На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности рассказал о заявке в Роспатент.

Создали очень интересную разработку биотехнологического препарата для лечения острого лейкоза на основе белка особого класса. Этот препарат позволяет выявить в организме раковые клетки и уничтожить их сказал Юрий Зубов

По словам главы Роспатента, традиционно в лидерах по заявкам находятся разработки в области медицины и фармацевтики, они обладают очень важным экспортным потенциалом.