Москва30 авг Вести.Российские ученые создали биочип, который позволяет оценить генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. Об этом ИС "Вести" рассказала младший научный сотрудник лаборатории технологий молекулярной диагностики ИМБ РАН Елена Федосеева.

Федосеева подчеркнула, что при развитии болезни Альцгеймера роль играют такие факторы, как окружающая среда, генетика и образ жизни.

Мы разработали биочип для оценки генетического риска развития болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера - это мультифакторное заболевание, то есть там участвуют и генетика, и факторы окружающей среды, и образ жизни, в общем, все в совокупности. И мы разработали чип, который позволяет узнать эту генетическую составляющую предрасположенности к данному заболеванию. Биочип представляет собой пластиковую подложку, на которую нанесены ячейки гидрогеля рассказала сотрудница Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года в РФ планируют зарегистрировать тест-системы для выявления болезни Альцгеймера. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.