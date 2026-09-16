Москва16 сенВести.Специалисты Сеченовского университета успешно применили инновационный китайский таргетный иммуноонкологический препарат для лечения пациента с четвертой стадией рака носоглотки. Традиционная терапия мужчине не помогала: он несколько месяцев страдал от сильных болей, жил на обезболивающих препаратах и потерял слух.
После прохождения курса инновационной терапии у пациента вернулся слух, полностью ушел болевой синдром, а контрольная томография зафиксировала существенное уменьшение опухоли и метастазов.
Как пояснила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева в интервью KP.RU, лекарство перестраивает собственные иммунные клетки на уничтожение раковых клеток и нормализует кровоснабжение здоровых тканей. Препарат уже зарегистрирован в России и доступен для лечения редких видов онкологии, включая рак носоглотки и пищевода.