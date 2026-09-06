Китай выпустит на рынок первый созданный с помощью ИИ препарат от коронавируса В Китае одобрили первый препарат, созданный с помощью нейросетей

Москва6 сен Вести.Национальное управление медицинской продукции (National Medical Products Administration, NMPA) Китая одобрило первый инновационный препарат, который был создан при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Westlake University.

Препарат получил название Mprosevir, он предназначен для лечения легких и среднетяжелых форм коронавируса у взрослых. Создание препарата – от открытия источника до завершения клинических испытаний – заняло около трех лет.

Это первый в мире инновационный низкомолекулярный препарат, успешно одобренный на основе технологии библиотеки ДНК-кодируемых соединений (DEL)... Это также первый оригинальный препарат, одобренный для рынка благодаря исследованиям и разработкам с использованием искусственного интеллекта в Китае говорится в заявлении вуза

На первом этапе технология DEL выявила более 100 перспективных кандидатов из 49 млрд молекул. Затем нейросети всего за несколько дней сократили их число до девяти. Высокую эффективность на испытаниях показали шесть из них. В конечном итоге в качестве основного кандидата была выбрана молекула WLU6937.

На протяжении следующих двух лет исследователи занимались усовершенствованием Mprosevir. В частности, повышали эффективность препарата, улучшали его свойства, снижали токсичность. Затем ученые провели ряд экспериментов на клетках, исследовали работу средства на мышах, а затем приступили к клиническим испытаниям. На этом этапе также был применен ИИ.

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