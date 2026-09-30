Вакцина "Аллегарда" от аллергии на пыльцу березы зарегистрирована Минздравом

Минздрав зарегистрировал вакцину "Аллегарда" от аллергии на пыльцу березы Вакцина "Аллегарда" от аллергии на пыльцу березы зарегистрирована Минздравом

Москва30 сен Вести.Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита из-за пыльцы березы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии проинформировали в министерстве

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла ИС "Вести", что временное регистрационное удостоверение на "Аллергарду", которое позволит применять вакцину, ожидается получить именно в сентябре 2026 года.