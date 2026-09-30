Москва30 сенВести.Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита из-за пыльцы березы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергиипроинформировали в министерстве
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявляла ИС "Вести", что временное регистрационное удостоверение на "Аллергарду", которое позволит применять вакцину, ожидается получить именно в сентябре 2026 года.