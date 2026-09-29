Москва29 сен Вести.Производственные мощности компании "Петровакс Фарм" позволяют выпускать около 5 миллионов доз вакцины "Ментетра" от менингококка в год, на предприятии рассчитывают на экспорт вакцины в соседние государства, рассказал в интервью ИС "Вести" президент компании Михаил Цыферов.

По его словам, вакцина может быть включена в национальный календарь прививок.

Наши производственные мощности позволяют в год выпускать порядка 5 миллионов доз вакцины, как мы сейчас себе оцениваем, что должно покрыть не только потребность нашего национального календаря профилактических прививок, если вакцина будет туда включена, но и потребность коммерческого рынка. Также мы рассчитываем на экспорт в сопредельных государствах заявил Цыферов

Директор компании отметил, что новая вакцина формирует более долгий и выраженный иммунный ответ организма на инфекцию.

Мы гордимся тем, что это первая отечественная конъюгированная вакцина. Что это означает? Что технология производства предполагает, что помимо эпитопа возбудителя, на который вырабатывается иммунный ответ, к нему пришивается еще и определенный белок-носитель. Технологически очень сложный, который делает этот иммунный ответ более выраженным и значительно более длительным добавил он

Минздрав России 28 сентября зарегистрировал первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции.