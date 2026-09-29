Москва29 сен Вести.Менингококковая инфекция может унести жизнь человека за считанные часы. Опасность этой болезни кроется в сложности правильной постановки диагноза, так как заболевание очень похоже на обычную простуду. Об этом ИС "Вести" рассказала президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, академик РАН, профессор Лейла Намазова-Баранова.

Она отметила: тяжелое течение болезни развивается за несколько часов.

Менингококковая инфекция может за несколько часов унести жизнь совершенно здорового человека… Действительно, диагноз поставить сложно, потому что вначале менингококковая инфекция очень похожа на обычную простуду, но буквально за несколько часов развивается настолько тяжелое поражение, что спасти иногда ребенка бывает уже очень сложно, если он не находится в этот момент в реанимации сказала Намазова-Баранова

По ее словам, переболевшие менингококковой инфекцией часто сталкиваются с тяжелыми последствиями заболевания.

Тромбоз в венах, который идет в течение развития этой инфекции приводит к тому, что развиваются необратимые изменения со стороны, например, верхних и нижних конечностей… Очень тяжелая неврологическая симптоматика может развиваться. То есть развивается и глухота, и очень большие проблемы с когнитивным, познавательным здоровьем. Очень сильно может развитие ребенка в последующем замедлится именно по причине вот развития такой тяжелой инвалидности со стороны нервной системы, то есть неврологической инвалидности добавила она

По мнению профессора, важно включить вакцину от менингококкой болезни в национальный календарь вакцинации.

Ранее в России зарегистрировали первую отечественную четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции "Ментетра". Регистрационное удостоверение на вакцину получила компания "Петровакс Фарм". В 2025 году вакцина прошла III фазу клинических исследований в 18 медицинских центрах.