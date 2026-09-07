Москва7 сен Вести.Россияне не застрахованы от заражения смертельно опасной амебой Naegleria fowleri, которая питается клетками мозга. Об этом ИС "Вести" заявила завкафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ Елена Темерева.

По ее словам, Naegleria fowleri – это одноклеточный организм, который обитает в пресных, искусственных и естественных водоемах. Если температура воды долгое время сохраняется выше 25°C, то амеба становится патогенной для человека, отмечает эксперт.

Если человек купается в таком водоеме, где находятся такие амебы патогенные, то эти одноклеточные могут проникать через носовые ходы по обонятельным нервам в мозг, где они, собственно, начинают питаться тканями мозга, размножаться, и это, собственно, и есть первичный амебный менингоэнцефалит … Это заболевание, которое стопроцентно смертельно, при этом смерть наступает очень быстро после заражения. Сначала человек чувствует головную боль, лихорадку, повышение температуры. Затем через три-четыре дня наступает смерть сказала эксперт

Темерева добавила, что заболевание регистрируется не только в Америке, но и в Израиле, Чехословакии, Новой Зеландии, Бельгии и Англии.

В России ни одного случая пока зарегистрировано не было. Однако это не означает, что мы застрахованы от него, потому что … водоемы есть, конечно, и у нас на территории России. Отмечены случаи обитания этой амебы даже в хлорированной воде. Поэтому, скорее всего, в таких водоемах лучше не купаться, в таких … перегретых до высоких температур предупредила она

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка из штата Луизиана скончалась после заражения во время купания в озере редким видом амебы, поражающей ткани мозга.