Москва7 сен Вести.Прищепка на носу во время купания поможет не заразиться смертельно опасной амебой Naegleria fowleri, которая питается клетками мозга. Об этом ИС "Вести" заявила завкафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ Елена Темерева.

По ее словам, такие амебы обитают в водоемах, температура которых долгое время сохраняется выше 25°C. Эксперт отмечает, что Naegleria fowleri сначала попадают в нос, потом по обонятельным нервам проникают в мозг, что приводит к развитию менингоэнцефалитом.

Если вы не знаете, есть ли в водоеме амебы или нет, то лучше купаться с прищепкой на носу и как-то стараться не контактировать с водой, чтобы она не попадала в ротовую полость, потому что она может быть заброшена дальше в носовые ходы. И чтобы она не попадала в нос. То есть именно заражение происходит через обонятельные нервы. То есть можно с прищепкой, допустим, на носу, если вы там какими-то водными видами спорта занимаетесь сказала эксперт

Ранее Темерева заявила, что россияне не застрахованы от заражения Naegleria fowleri.