Москва21 нояВести.Число случаев повторного инфаркта миокарда у россиян снизилось почти на 40%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он привел данные, согласно которым сегодня более 3,5 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения высокого риска обеспечены в амбулаторных условиях бесплатными лекарствами.
Результат этой работы подтверждается снижением количества повторных инфарктов миокарда почти на 40%сказал министр, слова которого приводит РИА Новости
Мурашко также отметил, что сеть амбулаторных и стационарных подразделений для помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью уже есть в большинстве регионов и расширяется. Особое внимание, добавил он, отводится своевременному выявлению нарушений.