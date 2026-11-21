Мурашко: число повторных инфарктов у россиян снизилось почти на 40%

Число повторных инфарктов у россиян снизилось почти вдвое Мурашко: число повторных инфарктов у россиян снизилось почти на 40%

Москва21 ноя Вести.Число случаев повторного инфаркта миокарда у россиян снизилось почти на 40%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он привел данные, согласно которым сегодня более 3,5 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения высокого риска обеспечены в амбулаторных условиях бесплатными лекарствами.

Результат этой работы подтверждается снижением количества повторных инфарктов миокарда почти на 40% сказал министр, слова которого приводит РИА Новости

Мурашко также отметил, что сеть амбулаторных и стационарных подразделений для помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью уже есть в большинстве регионов и расширяется. Особое внимание, добавил он, отводится своевременному выявлению нарушений.