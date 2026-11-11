Мурашко: заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в четыре раза

Минздрав: детская смертность от туберкулеза в России отсутствует Мурашко: заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в четыре раза

Москва11 ноя Вести.В России заболеваемость туберкулезом с начала 2000-х годов снижена более чем в четыре раза, а смертность - в семь раз, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, наша страна занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза.

С начала 2000-х годов заболеваемость туберкулезом снижена более чем в 4 раза, смертность - в 7,3 раза, а детская смертность отсутствует сказал Мурашко на международном конгрессе по социально значимым инфекциям

Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а 10 субъектов России близки к полной ликвидации туберкулеза, отметил министр.

По словам Мурашко, сейчас применяются технологии искусственного интеллекта при анализе снимков, произошел переход к персональному подбору схем химиотерапии, что увеличило эффективность лечения больных с лекарственной устойчивостью.

В сентябре этого года научный руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина, которая защищает от заражения туберкулезом, проходит третью стадию клинических испытаний.

Гинцбург уточнил, что в настоящее время ведется статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных, и добавил, что результаты обнадеживающие.