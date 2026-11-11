Москва11 нояВести.В России заболеваемость туберкулезом с начала 2000-х годов снижена более чем в четыре раза, а смертность - в семь раз, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, наша страна занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза.
С начала 2000-х годов заболеваемость туберкулезом снижена более чем в 4 раза, смертность - в 7,3 раза, а детская смертность отсутствуетсказал Мурашко на международном конгрессе по социально значимым инфекциям
Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а 10 субъектов России близки к полной ликвидации туберкулеза, отметил министр.
По словам Мурашко, сейчас применяются технологии искусственного интеллекта при анализе снимков, произошел переход к персональному подбору схем химиотерапии, что увеличило эффективность лечения больных с лекарственной устойчивостью.
В сентябре этого года научный руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина, которая защищает от заражения туберкулезом, проходит третью стадию клинических испытаний.
Гинцбург уточнил, что в настоящее время ведется статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных, и добавил, что результаты обнадеживающие.