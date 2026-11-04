В Минздраве напомнили о пользе регулярных медосмотров для детей

Минздрав: профилактические медосмотры в России охватывают 97% детей В Минздраве напомнили о пользе регулярных медосмотров для детей

Москва4 ноя Вести.В России дети в возрасте до 17 лет включительно ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры, которые охватывают 97% детского населения страны. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

С учетом того, что мы охватываем профилактическими медицинскими осмотрами 97% всех детей, всех возрастов от 0 до 17 лет, а это 26 миллионов детей в год, мы очень четко себе представляем состояние здоровья детского населения отметила Котова

По ее словам, регулярные профилактические медосмотры у детей позволяют выявить заболевания на ранней стадии и определить факторы риска их развития, включая наследственную предрасположенность.