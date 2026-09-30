Москва30 сенВести.Стопроцентная доступность дошкольного образования достигнута в России. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В беседе с ТАСС он отметил, что в стране многое сделано для повышения доступности дошкольного образования.
Вспомните, 20 лет назад устроить ребенка в детский сад было очень непростой задачей для многих семей. Сегодня в целом по стране обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образованиясказал Кравцов
Накануне он также подчеркнул, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. По словам министра, в обновленной программе садов сделают акцент на знакомстве детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами.