Кравцов: единые программы воспитания появятся в российских детских садах Минпросвещения разработало единые программы воспитания в детских садах

Москва29 сен Вести.В России появятся единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах. Об этом сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мы уже разработали единые федеральные рабочие программы воспитания, обучения и развития и создали системность в работе отметил глава ведомства

Кравцов уточнил, что для педагогов разработаны единые методические комплекты для каждой возрастной группы. По его словам, такой подход позволит выработать ориентиры, на которые смогут опираться дошкольные учреждения по всей стране.

Кроме того, министерство планирует создать единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов. По словам Кравцова, список станет так называемым золотым стандартом.